Primaria Timisoara si Consiliul Judetean Timis au ajuns pana la urma la intelegere: "O parcare pentru o pepiniera"

Drama legata de parcarea supraetajata pe care Consiliul Judetean Timis vrea sa o ridice in centru pare a se fi terminat. Primaria Timisoara pare dispusa sa isi cedeze terenul care il detine in zona viitoare parcari, dar nu pe gratis, ci contra unui alt teren. Unul in afara orasului, pe care Horticultura SA sa isi faca o pepiniera, anunta primarul Dominic Fritz."O parcare pentru o pepiniera: Comisia de negociere intre Consiliul Judetean Timis (CJT) si Consiliul Local a gasit astazi o solutie ... citeste toata stirea