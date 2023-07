Primaria Municipiului Timisoara a inceput demersurile de transformare a Pietei Victoriei intr-un spatiu public modern, cu design unitar si cu amenajari peisagistice noi, de calitate. Solutia de amenajare va fi aleasa in urma unui concurs international organizat de Ordinul Arhitectilor din Romania care este acum in desfasurare."Pentru toti cei care cunosc sau au auzit de Timisoara, imaginea care le vine in minte e cea a Pietei Victoriei. E zona zero a orasului nostru, incarcata de simboluri, ... citeste toata stirea