Primaria Timisoara, Timpark si Politia Locala schimba colaborarea "departamentala" cu cea pe baza de protocol, pentru confiscarea vehiculelor ce transporta deseuri ilegal

Primaria Timisoara, Timpark si Politia Locala vor colabora pe baza unei proceduri comune in vederea confiscarii si depozitarea vehiculelor confiscate, daca acestea sunt gasite ca transportand deseuri in mod ilegal.Consilierii locali au votat favorabil un proiect de hotarare privind aprobarea "Procedurii comune de lucru privind confiscarea, ridicarea, transportul, depozitarea, pastrarea in custodie si valorificarea vehiculelor folosite la savarsirea contraventiilor". De asemenea, a fost ... citește toată știrea