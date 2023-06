Primariile ii vor mai putea subventiona inca 5 ani din bugetele locale, pana in vara lui 2028, pe operatorii sistemelor centralizate de incalzire, pentru mentinerea unui pret de facturare al gigacaloriei pentru populatie mai mic decat costurile reale de operare a acestor sisteme, potrivit unui document guvernamental. Astfel, se are in vedere prelungirea pana pe 30 iunie 2028 a schemei de ajutor de stat in baza careia autoritatile locale pot acorda astfel de subventii. In caz contrar, schema ar ... citeste toata stirea