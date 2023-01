Primaria Timisoara va plati 2,8 milioane de lei pentru un Registru al Spatiilor Verzi in format digital

Primarul Dominic Fritz a semnat contracul pentru realizarea, in premiera, a unui Registru al Spatiilor Verzi in format digital, anunta vineri, 6 ianuarie, reprezentantii Primariei Timisoara. Acest registru va contine toti arborii si toate spatiile verzi din oras. De realizarea lui se vor ocupa, in urmatoarele 24 de luni, firmele Eterra Map SRL si Megagis SRL, cele care au castigat licitatia cu o oferta de 2.832.200 lei (TVA inclus)."Registrul este important pentru protejarea spatiului verde ... citeste toata stirea