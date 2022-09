Primaria Timisoara vrea containere "inteligente"

Municipalitatea face demersuri pentru a promova in oras colectarea selectiva a deseurilor si doreste instalarea unor aparate care sa fie in permanenta la dispozitia locatarilor. Potrivit reprezentantilor primariei, primele containere vor fi amplasate in cartierele cu o densitate mare a populatiei."Depunem pentru finantare un proiect de 100 de insule inteligente de colectare selectiva a deseurilor. Fondurile sunt asigurate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si vizeaza ... citeste toata stirea