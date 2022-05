Primaria Timisoara vrea sa cumpere 25 de troleibuze noi prin PNRR. Valoarea investitii: peste 12 milioane de euro

Primaria Timisoara a depus o cerere de finantare de 12,5 milioane de euro, prin PNRR, pentru achizitia a 25 de troleibuze noi. Potrivit primarului Dominic Fritz, solicitarea de finantare a fost depusa la 17 minute dupa deschiderea sesiunii. "In aceasta dimineata am depus proiectul in valoare de 12,5 milioane de euro cu care vom achizitiona 25 de troleibuze, echipate cu baterii. Ultimele troleibuze noi au ajuns in Timisoara acum 14 ani. Flota de transport public are nevoie urgenta de ... citeste toata stirea