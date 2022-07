Primaria Timisoara vrea sa cumpere o cladire pentru extinderea caminului de batrani

Primarul Dominic Fritz a initiat un proiect de hotarare prin care se doreste imputernicirea Comisiei de Negociere cu Tertii a Consiliului Local Timisoara in vederea preluarii unei cladiri situate in imediata vecinatate a Caminului de Persoane Varstnice I.M. Klein pentru infiintarea unei sectii de ingrijiri paliative de 20 de locuri."Una dintre misiunile esentiale ale unei administratii moderne este grija fata de persoanele aflate in dificultate si imbunatatirea calitatii vietii acestora. ... citeste toata stirea