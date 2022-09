Primaria Timisoara vrea sa faca parcare multietajata in zona Garii de Nord. A fost lansata licitatia pentru studiul de fezabilitate

Primaria Timisoara face primii pasi pentru constructia unei noi parcari de 150 de locuri, multietajata, in zona Garii de Nord din Timisoara. Aceasta va fi construita in spatele blocurilor de pe strada General Ion Dragalina si splaiul Nicolae Titulescu. Banii pentru realizarea acesteia ar fi cei obtinuti prin noul sistem TimPark."Parcarea va rezolva si aglomeratia de masini parcate peste tot in fata blocurilor de pe Dragalina, vis-a-vis de gara. Acolo, zona va fi regandita, cu spatii verzi ... citeste toata stirea