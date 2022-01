Primaria Timisoara vrea sa isi reabiliteze o cladire istorica de pe strada Stefan cel Mare. Peste 60.000 de lei pentru DALI si PT

sursa - Google MapsPrimaria Timisoara este mai aproape de prima reabilitare a unei cladiri istorice de apartamente apartinand in totalitate municipalitatii. Marti, 11 ianuarie, reprezentantii institutiei anunta ca primarul Dominic Fritz a semnat ordinul de incepere a contractului pentru proiectare (DALI+PT) si asistenta tehnica in reabilitarea imobilului de pe strada Stefan cel Mare, nr. 34."Este prima cladire istorica de apartamente apartinand in totalitate municipalitatii timisorene care ... citeste toata stirea