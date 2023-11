Cu o schema de personal suplimentata, Directia de Asistenta Sociala din Primaria Timisoara se pare ca a ramas fara bani de salarii. Printr-o solicitare trimisa conducerii institutiei, solicita o rectificare bugetara pentru acest capitol, in valoare de 1,43 de milioane de lei. Consilierii locali au aprobat solicitarea, desi s-a spus ca, odata cu noua organigrama, conducerea Directiei spunea ca nu se va cere niciun leu in plus.Radu Esoanca, reprezentant al PSD in Consiliul Local Timisoara, a ... citeste toata stirea