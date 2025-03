Primaria va muta Colegiul "Ana Aslan" in Iosefin

Primaria Timisoara are in plan sa renoveze, printre alte unitati de invatamant, si Colegiul National "Ana Aslan", situat intr-o cladire ulracentrala, pe Bulevardul Revolutiei. Tocmai aceasta pozitie pare sa fie motivul pentru care elevii nu vor mai reveni in imobil dupa reabilitare.In cadrul unei emisiuni la Radio Timisoara, viceprimarul Ruben Latcau a declarat ca, pentru "Ana Aslan" au in plan sa faca o mutare definitiva intr-un nou corp de cladire. Conform viceprimarului, mutarea ar permite ... citește toată știrea