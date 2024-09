Primaria va numara cainii timisorenilor

Pe baza unui protocol de colaborare intre Primaria Municipiului Timisoara, Asociatia Micaela si Asociatia Banat IT, va fi efectuat recensamantul populatiei canine din mai multe cartiere. Zonele vizate sunt: Blascovici, Ronat, Lipovei, Ghiroda Noua, Kuncz, Girocului, Soarelui si Ciarda Rosie. Actiunea se va desfasura cu voluntari in perioada octombrie 2024 - iulie 2025."Avand in vedere numarul animalelor abandonate pe raza Timisoarei, animale provenite din gospodariile oamenilor care refuza ... citește toată știrea