Primaria vrea sa cumpere cu 500.000 de euro Piata Balcescu, de la la Parohia Romano-Catolica Elisabetin

Unul dintre proiectele aflate pe ordinea de zi a plenului Consiliului Local Timisoara de joi se refera la imputernicirea Comisiei de negociere cu tertii a Municipiului Timisoara in vederea inaintarii unei oferte de achizitie a terenului pe care se afla fosta Piata Balcescu, aflat in proprietatea Parohiei Romano-Catolice Elisabetin.Din referatul atasat proiectului de hotarare aflam ca terenul cu pricina a fost retrocedat parohiei catolice in anul 2019. Aceasta retrocedare s-a finalizat prin ... citește toată știrea