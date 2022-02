Primaria vrea sa reia traditia rugii lugojene si a festivalurilor abandonate in perioada de pandemie

Proiectul de buget local al Lugojului cuprinde sume pentru festivalurile berii si vinului. Este prevazuta si ruga traditionala, langa Biserica Adormirii Maicii Domnului.Organizarea de festivaluri si concursuri tematice ar putea fi reluate in acest an la Lugoj, dupa ani de pauza. Administratia locala a anuntat ca a prevazut sume importante de bani pentru agenda culturala a municipiului, program in care au fost incluse o serie de festivaluri si concursuri cu care lugojenii au fost obisnuiti in ... citeste toata stirea