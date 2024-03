Primarii din PNL Timis ameninta cu plecari masive

E nebunie totala in PNL Timis dupa dictatul de la Bucuresti, care a dus la dizolvarea intregului BPJ si numirea altor sefi. Planul noii conduceri judetene, de a-i atrage pe primarii care si-au strigat revolta fata de deciziile luate in capitala, a inceput prost. Mai mult de 25 de primari au absentat de la BPJ-ul convocat in aceasta seara, transimitand astfel un mesaj clar: fara PSD si fara dictate de la Bucuresti!In acelasi timp, foarte multi primari continua sa-si arate sustinerea fata de ... citește toată știrea