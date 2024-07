Primarul ales Calin Dobra este sigur ca Serendan va duce mandatul la bun sfarsit

Calin Dobra, primarul ales la votul din 9 iunie, il felicita pe viceprimarul Adrian Serendan pentru decizia de a prelua interimatul la conducerea municipiului Lugoj, considera un gest de lasitate atitudinea demisionarilor si asigura ca grupul actual de consilieri PSD va avea in continuare o atitudine constructiva fata de proiectele utile comunitatii lugojene."In primul rand, il felicit pe domnul Serendan pentru ca si-a dat seama de responsabilitatea pe care o are privind votul din 2020. Am ... citește toată știrea