Primarul Calin Dobra: "eu n-am solicitat niciodata rezilierea contractului pentru noul spital"

In legatura cu pierderea finantarii pentru noul spital, primarul municipiului Lugoj, Calin Dobra, precizeaza faptul ca nu a solicitat niciodata rezilierea contractului si ca decizia apartine in totalitate Ministerului Sanatatii."In primul rand, vreau sa spun foarte clar pentru toata lumea ca eu nu am solicitat niciodata rezilierea. Eu am facut o adresa, conform contractului de finantare avem niste obligatii de a informa Ministerul Sanatatii cu stadiul proiectului. Esinand cont de situatia in ... citește toată știrea