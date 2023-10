Primarul comunei Parta, prof. Daniel Dragan, sustine ca reabilitarea drumurilor in Cartier Nou decurge foarte bine, in luna octombrie!"Din luna august 2023, a inceput o alta investitie in cadrul comunei noastre "Reabilitare drumuri (zona Cartier Nou) in comuna Parta, judetul Timis", proiect finantat prin Programul National de Investitii Anghel Saligny", a explicat Dragan.Constructorul realizeaza in aceasta ... citeste toata stirea