Primarul de Lugoj, Claudiu Buciu, a ramas fara mandat, pentru ca si-ar fi mutat domiciliul in Germania

Lugojul ramane fara primarul ales, dupa ce prefectul de Timis, Mihai Ritivoiu, a semnat decizia de incheiere a mandatului acestuia. Decizia a fost luata pentru ca Claudiu Buciu ar fi avut, timp de o luna si jumatate, o schimbare de domiciliu din municipiul timisean, in Germania, dupa care ar fi revenit cu domiciliul in Lugoj. Legea spune ca orice modificare a acestui domiciliu, in alta localitate, duce la incheierea mandatului.Conform lui Ritivoiu, demararea procedurilor a avut loc in urma ...