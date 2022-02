Primarul din Belint, declarat incompatibil de ANI

TIMISOARA. Laurentiu Ionel Tirziu, primar PNL al comunei Belint, din Timis, declarat incompatibil de catre Agentia Nationala de Integritate.Conform ANI, in timp ce conducea localitatea era si comerciant in agricultura si a obtinut subventii si venituri de la APIA, ceea ce contravine legii."S-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 15 octombrie 2020 - 26 aprilie 2021, intrucat a exercitat simultan cu functia de primar si calitatea de comerciant persoana fizica in cadrul propriului P. ... citeste toata stirea