Primarul din Brebu, ranit intr-un grav accident pe DN 6, in Caras-Severin

Accident grav in judetul Caras Severin! Trei adulti si un copil au ajuns la spital, in urma unui impact intre un TIR si doua autoturisme. Printre victime se afla si primarul localitatii Brebu.Totul s-a petrecut pe DN 6, unde, la un moment dat, unul dintre soferi a pierdut controlul volanului si s-a izbit violent de autocamionul care circula in directia opusa, fiind proiectat intr-un alt autoturism.La fata locului s-au deplasat o autospeciala de stingere, un echipaj de descarcerare, o ... citește toată știrea