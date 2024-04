Primarul din Faget nu mai candideaza pentru un nou mandat

Marcel Avram, primarul liberal care a condus timp de 16 ani si a schimbat fata orasului Faget, a anuntat ca nu o sa mai candideze pentru un nou mandat, la alegerile din 9 iunie."Asa cum am promis acum 4 ani, cand am revenit asupra deciziei de a nu mai candida la functia de primar, asigurandu-va ca daca voi castiga va fi un mandat complet si va fi ultimul, astazi tin sa va multumesc pentru increderea acordata de-a lungul a 4 mandate si sa va spun ca m-am tinut de promisiunea facuta. In acelasi ... citește toată știrea