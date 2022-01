Primarul Dominic Fritz a mai pierdut un proces cu functionarii concediati abuziv. Un consilier superior din cadrul Biroului Managementul Calitatii revine la serviciu

Curtea de Apel Timisoara a decis ca functionarul public Balajel Adela-Florina, consilier superior in cadrul Biroului Managementul Calitatii din cadrul Primariei Timisoara - care a fost disponibilizat, in vara anului trecut, in urma restrangerii statului de functii -, sa fie reincadrat pe acelasi post."Respinge recursul formulat de recurentul-parat Primarul Municipiului Timisoara impotriva incheierii civile nr.900/11.10.2021 pronuntata de Tribunalul Timis in dosar nr. 4286/30/2021, in ... citeste toata stirea