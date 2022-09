Primarul Dominic Fritz, la Paris, pentru a promova Timisoara 2023 - Capitala Europeana a Culturii

In perioada 23-24 septembrie 2022, primarul Timisoarei, Dominic Fritz, este in vizita oficiala la Paris, unde are mai multe intalniri cu oficialitati romane si franceze pentru a promova Timisoara in perspectiva anului 2023, cand orasul nostru va detine titlul de Capitala Europeana a Culturii.In cursul celor doua zile, primarul Timisoarei se va intalni cu Patrick Ollier, presedintele "Metropole Paris" si primar al Rueil-Malmaison (oras infratit cu Timisoara, care a facut parte din reteaua de ... citeste toata stirea