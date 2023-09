Fostul primar al Timisoarei, Nicolae Robu, ii cere de mai mult timp actualului edil, Dominic Fritz, sa-si prezinte proiectele propii si lucrarile derulate in cetate, in mandatul cu care a fost investit in urma alegerilor din 2020.Primarul Fritz se face ca nu intelege si merge mai departe cu laudele pe proiectele si finantarile initiate/castigate deja de administratia Robu. Un fel de: unul bate cuie, altul le scoate in urma lui."Ii cer a n-a oara primarului Fritz sa iasa si sa ma contrazica, ... citeste toata stirea