Primarul Fritz, reactie dupa intimidarile la care au fost supusi voluntarii LOGS: "Este scandalos ca inca o data agresorii au castig de cauza"

In ultimele zile, voluntarii LOGS au fost intimidati de vecinii romi ai imobilului de pe C.D. Loga pe care asociatia il inchiriase pentru refugiatii ucraineni. Marti, acestia au fost nevoiti sa paraseasca imobilul si sa renunte la chirie din cauza scandalului. In dupa-amiaza aceleiasi zile, a avut o reactie si primarului Dominic Fritz. Acesta condamna incidentul si cere o mai mare implicare din partea autoritatilor in astfel de situatii.Iata mesajul edilului-sef:"Condamn cu fermitate ... citeste toata stirea