Primarul Fritz, urmarit penal, la sesizarea Curtii de Conturi. Amenzile primite de Colterm au fost cauzate de "pasivitate"

In urma unor verificari facute recent la Primaria Timisoara, Curtea de Conturi a identificat mai multe nereguli in ceea ce priveste gestionarea situatiei de la Colterm. Cea mai importanta ar fi "pasivitatea" cu care a fost tratat subiectul certificatelor de poluare. Cele doua amenzi primite astfel de Colterm - in valoare de aproape 180 de milioane de lei - ar fi fost cele care au decis intrarea in insolventa a societatii, potrivit raportului.In alta ordine de idei, Curtea de Conturi darama si ... citeste toata stirea