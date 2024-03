Primarul Fritz vrea 120 de milioane de euro de la IFC - Corporatia Financiara Internationala

Municipalitatea timisoreana vrea sa afle cum sa faca rost de 120 de milioane de euro pentru a ridica de la zero un nou Spital Municipal. Desi, teoretic, vorbim despre acordarea in cadrul acestuia de servicii medicale publice, primaria se gandeste la un parteneriat public-privat. Nu stim cum se vor imbina cele doua notiuni, in schimb certitudinea este ca Primaria Timisoara doreste sa semneze un contract cu o divizie a Bancii Mondiale, IFC - Corporatia Financiara Internationala, divizia de ... citește toată știrea