Primarul Nicu Viorel, candidat AUR la Primaria Sacalaz, cercetat de DNA Timisoara pentru abuz in serviciu, in cadrul unui dosar disjuns de Parchetul European

Sansele lui Nicu Viorel la un nou mandat de primar in Sacalaz, de data aceasta din partea AUR, scad pe masura ce organele de ancheta verifica sesizarile, tot mai multe, in legatura cu folosirea discretionara a banilor publici, in cei patru ani in care acesta s-a aflat la conducerea comunei.In urma cu cateva zile, procurorul european delegat in cadrul Parchetului European - Biroul Teritorial Timisoara, Flavius Cristea, a declinat cercetarea lui Nicu Viorel catre DNA Timisoara, prin ordonanta ... citește toată știrea