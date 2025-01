Primarul Timisoarei, la judecata cu ANI. Cand se da verdictul

Dominic Fritz se judeca cu Agentia Nationala de Integritate, dupa ce aceasta l-a gasit in in conflict de interese administrativ dupa ce a luat un imprumut in campania electorala de la o persoana fizica, iar ulterior a intocmit un act administrativ in folosul societatii reprezentata de acea persoana.Dominic Fritz a transmis "ca tot demersul este absurd si complet neacoperit de fapte" si anunta ca a contestat decizia ANI in instanta.Procesul se judeca la Curtea de Apel Timisoara. La sedinta de ... citește toată știrea