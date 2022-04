Primavara aceasta, lasa-te inspirata de culorile si tesaturile pieselor vestimentare din colectia Depot 96, noul magazin dedicat femeilor din Iulius Town Timisoara!

Culori vii, modele originale si elegante, tesaturi calitative, piese vestimentare atemporale fabricate in Romania. Acestea sunt caracteristicile Depot 96, brand romanesc de fashion care a deschis, de curand, un magazin la etajul 1 al Iulius Mall din ansamblul mixt Iulius Town Timisoara.Depot 96 se adreseaza, in special, femeilor mature, active si increzatoare, care apreciaza tinutele casual, simple, comode si rafinate, ce le pun in evidenta trasaturile si feminitatea, fiind pregatite, astfel, ... citeste toata stirea