Primavara romaneasca la Seghedin Ungaria

Consulatul General al Romaniei la Szeged a gazduit in data de 21 martie 2024, la sediul misiunii, o manifestare culturala multipla, sub genericul "Primavara romaneasca la Seghedin".Manifestarea a fost organizata de reprezentanta romaneasca la Szeged in colaborare cu Catedra de Limba si Literatura Romana a Facultatii de Pedagogie "Juhasz Gyula" din cadrul Universitatii din Szeged si Scoala Generala "Lucian Magdu" Batania.Cuvantul de deschidere a apartinut lui Florin Vasiloni, consulul ... citește toată știrea