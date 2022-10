Primele autobuze electrice turcesti ajung cu intarziere la Timisoara. Vor fi puse in circulatie, insa, mai repede decat tramvaiele Bozankaya

TIMISOARA. Programate initial sa ajunga la Timisoara in luna aprilie, apoi in aceasta vara, iar ulterior in octombrie, primele autobuze electrice Karsan fabricate in Turcia, dintre cele 44 comandate, vor veni, cel mai devreme, in luna noiembrie. O spun reprezentantii primariei, care precizeaza ca, spre deosebire de tramvaiele de la Bozankaya, noile autobuze vor putea intra pe traseul in cel mult doua saptamani de la momentul sosirii, fara sa mai fie nevoie de luni de zile de probe pentru ... citeste toata stirea