Pe masura ce suveranitatea se dilueaza, din nevoia de a demonstra contrariul, prin pantomima, viitorul presedinte al acestei tari este pus in situatia de a fi din ce in ce mai prezent peste hotare. La asta contribuie desigur si noua pozitie geostrategica a tarii noastre. In consecinta, statutul Primei Doamne va creste in importanta. Este firesc ca, inca de pe-acum, sa ne punem intrebarea cine va fi viitorul presedinte al Romaniei. Pe marginea acestui subiect se fac speculatii din ce in ce mai ... citeste toata stirea