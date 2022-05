Primele imagini cu mama care s-a aruncat cu cei doi copii in brate, de pe un bloc din Timisoara

O mama de 32 de ani s-a aruncat in gol impreuna cu cei doi copii ai sai, de pe un bloc cu zece etaje din Timisoara.Femeia in varsta de peste 32 de ani si unul dintre copii, un baietel in varsta de aproximativ 3 ani, au decedat la scurt timp dupa ce s-au lovit de asfalt.Cel de-al doilea copil, o fetita in varsta de aproximativ 6 ani, a fost preluat de un echipaj SMURD si din pacate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva.Vecinii sunt socati de cele intamplate, mai ales ca din ... citeste toata stirea