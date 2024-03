Primele investitii in mediul privat, prin Programul Regional Vest. Peste 5 milioane de lei pentru 5 microintreprinderi din judetele Arad si Timis

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest a semnat primele contracte de finantare a unor intreprinderi private prin Programul Regional Vest. Este vorba de 5 microintreprinderi ce vor beneficia de finantare prin Prioritatea 1 - Regiune inovatoare si competitiva, in urma apelului dedicat microintreprinderilor, lansat anul trecut.Astfel, peste 1,66 milioane de lei, dintre care 877.000 lei fonduri nerambursabile, vor fi investiti in societatea timisoreana Palhause SRL, specializata in fabricarea ... citește toată știrea