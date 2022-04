Primele lucrari la Centrul de legume si fructe construit de Consiliul Judetean Timis, la Tomnatic

TIMISOARA. S-a pus piatra de temelie si se lucreaza la fundatie, la primul Centru de legume si fructe din judet, construit de Consiliul Judetean Timis, in cadrul unui proiect pilot."Este un proiect important, demarat de administratiile anterioare. Acum am intrat in faza de execuie pe teren a acestei investitii. In contextul actual geo-politic este un proiect cu o importanta cu atat mai mare, pentru ca se prefigureaza o criza agricola, iar astfel de poriecte vor ajuta producatorii si ... citeste toata stirea