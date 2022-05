Primele rezultate concrete ale colaborari intre Regiunea Vest si Israel ar putea aparea in toamna acestui an

Cercetare si inovare, sanatate, agricultura si industria de aparare sunt domeniile in care Regiunea Vest si Israelul ar putea colabora in viitorul apropiat, dupa o serie de actiuni initiate de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest.O importanta delegatie a statului Israel condusa de E.S. David Saranga, ambasadorul Israelului la Bucuresti, caruia i s-au alaturat mai multi experti in inovare; s-a aflat in aceste zile la Timisoara, unde s-a intalnit cu administratia locala si judeteana, ... citeste toata stirea