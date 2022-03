Primii copii refugiati ucraineni au inceput cursurile la Scoala Britanica din Timisoara

Copiii primesc suport psihologic, dar si sprijin pedagogic din partea unui cadru didactic de origine ucraineana din cadrul British School of Timisoara. British International School of Timisoara primeste, incepand de marti, 22 martie, primii copii ucraineni care se alatura claselor functionale in cadrul scolii. Scolarizarea pentru ei functioneaza in mod gratuit. In acelasi timp, un cadru didactic international de origine ucraineana din staff-ul Scolii Britanice le va oferi sprijin suplimentar, ... citeste toata stirea