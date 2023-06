Primul autobuz electric din cele noua promise cu cativa ani in urma, pentru modernizarea transportului in comun, a ajuns miercuri, 14 iunie, la Lugoj si a fost garat in curtea operatorului local de apa-canal Meridian 22. Autobuzul are 10 m lungime si o capacitate de 24 de locuri pe scaune, 45 de locuri in picioare si un loc pentru persoane cu dizabilitati."Noua masina urbana de transport calatori este dotata cu aer conditionat, rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati, camere de ... citeste toata stirea