Primul convoi militar al SUA a intrat in Romania

Statele Unite au inceput sa desfasoare Regimentul 2 Calaverie, iar primele trupe au sosit in Romania in ultimele 24 de ore.Primul convoi cu tehnica militara a unui detasament american, ce va fi prezent in Romania ca parte din angajamentul SUA fata de aliatii NATO, a intrat in Romania miercuri seara, prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I. Alte doua convoaie vor sosi pe parcursul noptii, iar toate se vor deplasa spre Constanta joi dimineata."A intrat in tara primul convoi dintr-o ... citeste toata stirea