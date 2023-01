Joi, 12 ianuarie, la nivelul judetului Timis, a fost raportat primul caz de deces diagnosticat cu infectie simultana cu virusul gripal si SARS-Cov 2.Este vorba de o pacienta in varsta de 65 de ani, cu multiple comorbiditati, internata in cadrul Spitalului Municipal Timisoara, care a prezentat simptomatologie accentuata si a fost testata PCR multiplex, in data de ... citeste toata stirea