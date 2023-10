Cinema Timis se redeschide astazi, 13 octombrie, dupa o reabilitare completa, care l-a transformat in cel mai modern spatiu multifunctional pentru filme, concerte si evenimente culturale din inima orasului.Investitia a costat aproximativ 4,5 milioane de euro, iar acum Cinema Timis are doua sali: sala mare cu 529 de locuri, si fostul Club 30, unde mai sunt inca 120 de locuri.Primul film in noul Timis, proiectat de la ora 19.00, este "Asteroid City". Comedia in stilul inconfundabil al ... citeste toata stirea