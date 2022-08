Primul KFC de tip drive-thru din Timisoara. Soferii pot comanda fara sa coboare din masina

Al patrulea restaurant KFC din Timisoara, prima locatie de tip drive-thru din orasul de pe Bega, se va deschide in Calea Buziasului.KFC se pregateste de deschiderea celui de-al patrulea restaurant din Timisoara - dupa cele din Iulius Mall, Shopping City si cel din Piata Victoriei. Noul restaurant se va deschide in perimetrul centrului comercial Fun Shop Park (inaugurat in 2022) de pe Calea Buziasului. Va fi si primul KFC din oras de tip drive-thru, un tip de serviciu de preluare oferit de ... citeste toata stirea