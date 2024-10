Primul magazin BOSS din Timisoara a fost inaugurat in Iulius Town

HUGO BOSS, unul dintre liderii mondiali pe segmentul de fashion luxury, a deschis, pe 17 octombrie 2024, in ansamblul mixed-use Iulius Town din Timisoara, prima sa locatie din vestul tarii si cel de-al cincilea magazin din Romania.Grupul german de fashion este prezent in Iulius Town cu brandul BOSS, una dintre cele doua marci exclusive pe care le detine. Magazinul este dedicat publicului masculin, brandul BOSS remarcandu-se prin standardele ridicate in ceea ce priveste calitatea, durabilitatea ... citește toată știrea