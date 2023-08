Pacientul, in varsta de 50 de ani, din judetul Timis, a ajuns la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, acuzand simptomatologie specifica unei boli infectioase.A fost internat in Sectia de Boli Infectioase a unitatii sanitare si i-au fost recoltate probe de sange care au fost analizate in laboratorul Spitalului Victor Babes. Diagnosticul de suspiciune a fost confirmat, dupa ce au fost detectati anticorpi de tip Imunoglobulina (IgM)."Pacientul s-a prezentat avand ... citeste toata stirea