Primul raliu din Banat, din mai 1930, castigat cu viteza de 80 kilometri pe ora. Intrecerea dominata de Printul Nicolae s-a incheiat tragic

Primul concurs international automobilistic din Banat s-a desfasurat in 20 mai 1930, iar la o zi dupa, in 21 mai, la Timisoara s-a desfasurat primului concurs de eleganta auto din Romania. Ziarul Vestul a scris despre primul concurs automobilistic din Banat, care a avut loc la Timisoara, in perioada 19-20 mai 1930. Prima etapa s-a desfasurat langa Chisoda si era vorba de o proba de viteza in urma careia "misiunea tehnica va stabili vitezele masinei", scrie ziarul Vest. In dimineata zilei