Primul serviciu militar obligatoriu in Timisoara a fost stabilit in 1397. Fiecare nobil era obligat sa vina la oaste personal si cu inca un om

Sfarsitul veacului al XIV-lea ii afla pe turcii otomani pe linia Dunarii. Aservesc Serbia dupa batalia de la Kosovopolje din anul 1389 si incep incursiunile de prada in Banat din anul 1391. Trupele locale reusesc sa-i invinga in unele lupte, dar soarta conflictului nu este decisa. Regele Ungariei Sigismund de Luxemburg (1387-1437) cheama Europa la cruciada. In vara lui 1396 cruciatii ajung in Banat si la Timisoara, apoi strabat regiunea si trec in Bulgaria. La Nicopole sunt infranti si astfel ... citește toată știrea