Primul sistem complet de camera curata chirurgicala din regiunea de vest este adus la Timisoara de Spitalul Medici's - Medlife

Primul sistem complet de "camera curata chirurgicala" din regiunea de vest a Romaniei este adus la Timisoara de Spitalul Medici's, parte a grupului Medlife.Dr. Adrian Badescu, fondatorul Medici's, a explicat ca sistemul de "camera curata" intr-un bloc operator ofera o serie de avantaje esentiale, contribuind la reducerea riscurilor de infectie si imbunatatirea sigurantei pacientului.Noul Spital Medici's care va fi deschis in acest an in zona centrala a Timisoarei include 10 sali de operatii, ... citește toată știrea